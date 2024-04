Big E sul suo possibile ritorno sul ring | “Solo se il rischio sarà calcolato”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 2 aprile 2024) Big E non lotta più da parecchio tempo ormai a causa di un brutto infortunio al collo rimediato in occasione di un episodio di SmackDown del marzo 2022. Fortunatamente fu scongiurata la paralisi dopo le iniziali forti preoccupazioni. Ad oggi nessuna certezza sul suosul, con lo stesso wrestler che non vuole correre rischi inutili. Big E ha parlato della sua situazione durante un recente intervista in vista di WM 40. “Stiamo valutando” Durante una recente intervista con CBS Sports, Big E ha parlato della sua situazione e della possibilità di rivederlo nuovamente sul. Ecco le sue parole: “Ho fatto sport per tutta la vita, ma non ho mai voluto avere problemi fisici permanenti o finire paralizzato. Sto parlando con i dottori, li ascolto. Stiamo guardando continuamente gli esami e lo ...