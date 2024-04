Biennale | Bper Banca main sponsor Padiglione Venezia a esposizione arte

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) – In occasione della 60°di, tra le principali e più prestigiose manifestazioni internazionali dedicate all’contemporanea,sostiene, in qualità di, ilche presenta la mostra “Sestante Domestico”. Attraverso i linguaggi della poesia e della pittura, il percorso espositivo esplora la ricerca della propria identità e della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in ...