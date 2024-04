(Di martedì 2 aprile 2024) La curatrice del Padiglione Venezia alla conferenza stampa di presentazione dell’allestimento ‘’ per l'esposizione 2024: “Lasciare da pdimensione geografica e guardare a quella affettiva” “‘’, il titolo che abbiamo scelto per il Padiglione Venezia, sembra un ossimoro, ma in realtà nasce dal desiderio di rispondere alla domanda provocatoria del curatore Pedrosa ‘Stranieri

Venezia , 2 apr. (Adnkronos) - In occasione della 60° Biennale di Venezia , tra le principali e più prestigiose manifestazioni internazionali dedicate all' arte contemporanea, Bper Banca sostiene, in ... (liberoquotidiano)

Biennale Arte, Zabotti: "In Sestante domestico artisti raccontano cosa significa ‘casa’" - A dirlo è la curatrice del Padiglione Venezia per la 60^ Esposizione internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, Giovanna Zabotti, a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Sestante ...adnkronos

Biennale Arte, Morgagni (Bper Banca): "Orgogliosi di sponsorizzare Padiglione Venezia" - La responsabile direzione comunicazione di Bper Banca alla conferenza stampa di presentazione dell’allestimento ‘Sestante domestico’ del Padiglione Venezia, di cui Bper Banca è main partner ...adnkronos

