(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) – Joeha parlato al telefono con Xi Jinping per "confrontarsi", come ha detto la Casa Bianca, e gestire le non facili relazioni bilaterali. "Una intensa competizione richiede una intensa diplomazia per gestire le tensioni, affrontare le rappresentazioni erronee e prevenire conflitti non voluti. Questa telefonata è un modo di farlo", ha spiegato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Joe Biden ha parlato al telefono con Xi Jinping per “confrontarsi”, come ha reso noto la Casa Bianca , e gestire le non facili relazioni bilaterali. “Una intensa competizione richiede una intensa ... (secoloditalia)

Pubblicato il 2 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Joe Biden ha parlato al telefono con Xi Jinping per "confrontarsi", come ha detto la Casa Bianca, e gestire le non facili relazioni bilaterali. "Una ... (dayitalianews)

Il presidente statunitense Joe Biden ha chiama to il capo della World Central Kitchen Jose Andres per esprimere le condoglianze per la morte dei suoi collaboratori in un attacco israeliano a Gaza e ha ... (quotidiano)

Telefonata Biden-Xi. Tra toni accesi e linee rosse, riparte la diplomazia (di M. Lupis) - Xi Jinping e Joe Biden hanno avuto una conversazione telefonica. Lo riportano i media di Stato cinesi. L'emittente statale cinese Cctv ha riferito che "i due capi di Stato hanno avuto uno scambio di o ...informazione

Biden chiama il capo del Wck, operatori umanitari vanno protetti - Il presidente statunitense Joe Biden ha chiamato il capo della World Central Kitchen Jose Andres per esprimere le condoglianze per la morte dei suoi collaboratori in un attacco israeliano a Gaza e ha ...ansa

Biden chiama Xi: "Pace a Taiwan, preoccupato per sostegno a Difesa Russia" - Joe Biden ha parlato al telefono con Xi Jinping per "confrontarsi", come ha detto la Casa Bianca, e gestire le non facili relazioni bilaterali. "Una intensa competizione richiede una intensa diplomazi ...adnkronos