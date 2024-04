(Di martedì 2 aprile 2024) Il presidente statunitense Joehato ildella World Central Kitchen Jose Andres per esprimere le condoglianze per la morte dei suoi collaboratori in un attacco israeliano a Gaza e ha detto che renderà chiaro a Israele che gli. Lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby.

(Adnkronos) – Joe Biden ha parlato al telefono con Xi Jinping per "confrontarsi", come ha detto la Casa Bianca, e gestire le non facili relazioni bilaterali. "Una intensa competizione richiede una ... (periodicodaily)

Joe Biden ha parlato al telefono con Xi Jinping per “confrontarsi”, come ha reso noto la Casa Bianca , e gestire le non facili relazioni bilaterali. “Una intensa competizione richiede una intensa ... (secoloditalia)

Pubblicato il 2 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Joe Biden ha parlato al telefono con Xi Jinping per "confrontarsi", come ha detto la Casa Bianca, e gestire le non facili relazioni bilaterali. "Una ... (dayitalianews)

Biden chiama il capo del Wck, operatori umanitari vanno protetti - Il presidente statunitense Joe Biden ha chiamato il capo della World Central Kitchen Jose Andres per esprimere le condoglianze per la morte dei suoi collaboratori in un attacco israeliano a Gaza e ha ...ansa

Biden chiama Xi: "Pace a Taiwan, preoccupato per sostegno a Difesa Russia" - Joe Biden ha parlato al telefono con Xi Jinping per "confrontarsi", come ha detto la Casa Bianca, e gestire le non facili relazioni bilaterali. "Una intensa competizione richiede una intensa diplomazi ...adnkronos

Milano, urtato da un treno a San Donato: gravemente ferito un 60enne - (Adnkronos) – Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato urtato da un treno lungo i binari a San Donato Milanese. Lo rende noto l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lom ...sardegnareporter