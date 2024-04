Biasin | «Quest’Inter non si culla mai! Uno scudetto che vale tanto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024) Archiviata la vittoria contro l’Empoli, Fabrizioin diretta su Pressing, ha parlato la vittoria dell’Inter di Simone Inzaghi. AVANTI – Nel post partita di Inter-Empoli, negli studi di Pressing su Italia 1, ha parlato Fabrizioche come di consueto era in video-collegamento. Tra i tanti temi toccati, anche la vittoria dell’Inter ai danni dei toscani dopo il 2-0 di San Siro. Queste le sue parole: «Ci siamo abituati molto bene a una partita dell’Inter, questa sera ha giocato l’ennesima grande partita. 19 tiri, un palo, la sensazione che l’allenatore abbia le idee molto chiare. Nel secondo tempo fa i suoi cambi, che ti portano il gol come Sanchez. Squadra che arrivava da un momento non semplice con l’eliminazione della Champions League e il pari contro il Napoli. Questa squadra non sisui punti di vantaggio ma continua a ...