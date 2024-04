Beyoncé trionfa con Cowboy Carter | record di ascolti su Spotify per il suo primo album country

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024)ha fatto di nuovo centro. La sua vera opera prima di genereè già daè il più ascoltato in un giorno su, ha annunciato la stessa piattaforma di streaming musicale, sottolineando che si tratta della prima volta quest’anno per un. L’, l’ottavo lavoro per Queen Bey, è uscito lo scorso 29 marzo e per realizzarlo l’artista si è ispirata, tra l’altro, a diversi film western, tra cui Five Fingers For Marseilles, Urban, The Hateful Eight, Killers of the Flower Moon.