Betori e Nardella | Pasqua di saluti Scenari nuovi per la successione

(Di martedì 2 aprile 2024) È stata ladei, quelli del sindaco Dario, ai suoi ultimi impegni istituzionali da primo cittadino, e dell’arcivescovo Giuseppe, che giovedì scorso alla messa crismale nell’annunciare l’ormai prossimo passaggio di consegne alla guida della chiesa fiorentina ha ricevuto l’applauso dei suoi preti. Una festa diversa dalle altre, ma con il consueto colpo d’occhio di 5.000 persone che, nonostante il tempo brutto, con anche un po’ di pioggia, hanno riempito piazza del Duomo e la cattedrale. Come da tradizione anche la folla degli spettatori ha ricevuto la benedizione del cardinaleche ha fatto un giro più lungo del solito di tutta la piazza e ha benedetto il Brindellone prima che fosse ‘acceso’ scortato dal sindaco Darioe dal governatore ...

"È l'ultima Pasqua da sindaco e per me è una grande emozione. Le potrei raccontare tutte. E ricordo anche il periodo triste del Covid – ha detto Dario Nardella – quando tutte le tradizioni furono sosp

