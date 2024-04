Bestemmiano durante la Via Crucis di Ferentino e scappano | rischiano una multa fino a 300 euro

(Di martedì 2 aprile 2024) Un gruppo di ragazzini si è reso protagonista di una goliardata particolarmente offensivala processione della Viadi, un comune con poco più di 20mila abitanti nella provincia di Frosinone. Mentre stava passando il Cristo morto, come è solito fare nelle processioni, hanno iniziato a bestemmiare, facendosi sentire da oltre 200 persone. Stando a quanto si apprende da Ciociaria Oggi si tratta di minorenni sia italiani che stranieri che, però, al momento non sono ancora stati individuati. Non è stato reso noto, inoltre, se sia stata sporta denuncia da qualcuno. L’ira dello staff del sindaco: «Hanno superato il limite» Qualora fossero individuati potrebbero rischiare una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 51 a 309, come previsto dal Codice penale. Nonostante possa sembrare ...

