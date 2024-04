Berrettini vuole tornare in alto | “Sinner è uno stimolo Subito un buon feeling sulla terra rossa”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) Un esordio convincente per Matteoa Marrakech (Marocco). Il tennista romano ha dato il via alla sua stagionee il primo match affrontato contro il kazako Alexander Shevchenko (n.56 del ranking) ha dato segnali positivi al romano., infatti, si è imposto con il punteggio di 6-2 6-1, lasciando appena tre game al suo avversario. Dopo essere ritornato all’agonismo nel Challenger di Phoenix, dove ha raggiunto la Finale, Matteo ha preso parte al Masters1000 di Miami, sfruttando la regola del ranking protetto, non essendo molto fortunato. Un virus intestinale, infatti, l’ha condizionato in avvicinamento alla sfida di primo turno contro lo scozzese Andy Murray, dovendo cedere al terzo set, dopo anche un malore nel secondo. Tuttavia, messe alle spalle queste difficoltà, il ...