Bergoglio | Volevano processarmi Don Georg mancò di nobiltà e umanità”

Bergoglio: "Volevano processarmi. Gänswein mancò di nobiltà e umanità” - Commentando l'uscita del libro scritto dall'arcivescovo tedesco con Saverio Gaeta, "Nient’altro che la verità", Bergoglio ha detto che "il libro è stato pubblicato il giorno del funerale, e l'ho ...ilgiornale

Papa Francesco: «Non riformerò il Conclave ma solo il rituale del funerale dei pontefici, basta con le veglie funebri di notte» - Per Ratzinger fu permesso («Non volevo intromettermi per niente e dissi, si proceda in totale libertà») ma in futuro la pratica finirà in disuso. Bergoglio vuole che anche per i papi la morte sia ...ilmessaggero

Papa Francesco, la decisione sui funerali: «Sarò nella bara, niente catafalco». Il rito funebre "semplificato" - Zittisce le voci insistenti di una possibile riforma alle norme del Conclave, in compenso Papa Francesco sta rivedendo la prassi che regola i funerali dei pontefici. Ha iniziato ...ilgazzettino