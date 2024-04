Bergoglio critica padre Georg per «mancanza di umanità» E ringrazia Ratzinger | «Mi difese da alcuni cardinali»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 aprile 2024) Dalle nuove regole per il rito funebre dei pontefici, con le indicazioni per la sua sepoltura, agli aneddoti riguardanti il suo rapporto con Joseph. Nel libro-intervista El Sucesor, scritto dal giornalista spagnolo Javier Martinez Brocal, papa Francesco fornisce nuovi spunti sulla coesistenza di due papi. Eccezionalità che ha dato adito anche a diversi dissidi all’interno del mondo cattolico. Dice Jorge Mario: «Mi ha addolorato il fatto che abbiano usato Benedetto XVI contro di me. Il libro di don Gaenswain è stato pubblicato il giorno della sua sepoltura, e mi è sembrato unadi nobiltà e». In questa anticipazione del volume, che uscirà domani 3 aprile per edizioni Planeta, papa Francesco biasima la promozione chefece del suo libro. Lo ...