Bergamo | si apre il cantiere e iniziano i lavori all’ex carcere di Sant’Agata

(Di martedì 2 aprile 2024). L’exdi, uno dei principali contenitori storici di Città Alta, si prepara a rinascere e tornare completamente fruibile dalla cittadinanza. Parte proprio in questi giorni il, finanziato quasi interamente (circa 8 milioni di euro vengono dalla UE, 800mila euro saranno investiti dal Comune di) attraverso il bando Pinqua, dell’exdi Città Alta, incastonato tra via del Vagine e vicolo, sul versante nord del centro storico. Si concluderà così un percorso molto lungo e impegnativo, che l’Amministrazione Gori ha avviato sin dal suo insediamento e che ha già portato alla concessione di lungo periodo alla Cooperativa Città Alta degli spazi della ex chiesa dei Teatini, restaurata e ri-funzionalizzata per accogliere ...