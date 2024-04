Bento | interesse reale dell’Inter Una cosa non facilita l’operazione

(Di martedì 2 aprile 2024)è uno dei grandi obiettiviper la porta. L’estremo difensore brasiliano ha attirato l’di tanti, c’è però un problema per il club nerazzurro. PROBLEMA – Sul’c’è ed è, lo conferma Matteo Moretto su Twitter. La dirigenza lo continua a seguire nel suo club, l’Athletico Paranaense. La sua valutazione di 20 milioni di euro circa e la concorrenza nonno però la buona riuscita del. Diverse società inglesi stanno valutando la situazione e si sta aggiungendo anche una squadra spagnola. L’estremo difensore viene da un periodo estremamente positivo, conclusosi con le due partite da titolare con il Brasile contro Inghilterra e Spagna. Inter-News - Ultime notizie e ...

Bento, titolare in Spagna-Brasile di questa sera, è il portiere del futuro che l' Inter ha messo nel mirino. L'estremo difensore verdeoro sta vivendo ottime annate all' Athletico Paranaense scomodando ...