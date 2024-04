Belve | Loredana Bertè ospite di Francesca Fagnani | anticipazioni

(Di martedì 2 aprile 2024) Pubblicato il 2 Aprile, 2024 (Adnkronos) –tra gli ospiti di, programma cult di Rai2 condotto da, in onda stasera martedì 2 aprile 2024. Un’intervista intima e profonda in cui la regina del rock alla domanda se le manchi l’amico di una vita, Renato Zero, con cui ha litigato ormai anni fa, ha risposto: "Molto”. E quandoinsiste, chiedendole se dopo tanti anni di silenzi, sente il bisogno di un riavvicinamento: "Dipende molto da lui”. E sul tormentato rapporto d’amore con il tennista svedese Bjorn Borg,ha dichiarato: “Preferiva la cocaina a me e io questo non lo potevo accettare”. Ma la vera causa scatenante della fine del loro matrimonio sono state le richieste hard di Borg: "Eravamo in Florida, tornata in albergo ...

