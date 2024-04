Belve | anticipazioni di oggi 2 aprile Loredana Bertè | “Casta da oltre 10 anni”

(Di martedì 2 aprile 2024) Al via una nuova stagione distasera 22024: Francesca Fagnani torna in TV e “graffia” – in modo metaforico – gli ospiti nel suo studio. Il programma è tra i più seguiti della Rai, e assicura non solo un ottimo ritorno di share, ma anche di critica: in onda su Rai2 a partire dalle ore 21.20, vi sveliamo ospiti edella prima puntata di, gli ospiti della puntata del 22024 Francesca Fagnani torna con le sue domande irriverenti. Affilati gli artigli in questi mesi di “riposo” dallo show,torna con un ricco parterre di ospiti. Nella puntata del 2in studio troviamo Carla Bruni, Matteo Salvini e. Il successo del programma è tale che (quasi) nessuno ...

Dalle indiscrezioni sull’intervista rilasciata da Fedez , il famoso rapper, a Francesca Fagnani che andrà in onda il prossimo 9 Aprile 2024 veniamo a sapere di alcune informazioni in anteprima ... (screenworld)

Sarà un ritorno molto atteso quello della nuova stagione di Belve , in onda dalle 21.20 su Rai2, il talk show condotto da Francesca Fagnani, che in ogni episodio “tortura” tre ospiti con le sue ... (cinemaserietv)

“La corteggio da sempre”: a Belve si parte col botto, il sogno di Francesca Fagnani e gli ospiti della prima puntata - "La corteggio da sempre": a Belve si parte col botto, il sogno di Francesca Fagnani e gli ospiti della prima puntata di oggi 2 aprile.blogtivvu

Belve, stasera in tv tornano le interviste di Francesca Fagnani: Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè, ospiti, novità e anticipazioni - In attesa di scoprire come se la caveranno i primi ospiti che siederanno sullo sgomidissimo sgabello di Belve, scopriamo le anticipazioni. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si ...ilmessaggero

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: “Terra Amara” supera il 18%, Volami Via” non decolla, debutto con il botto per De Martino con “Stasera tutto è possibile” - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di lunedì 1 aprile 2024 ha offerto ai ...msn