Belve 2024 | ospiti prima puntata 2 aprile | Loredana Berté | Carla Bruni | Matteo Salvini e Paola Turci

(Di martedì 2 aprile 2024), torna inserata con l’edizionedel programma che, dopo aver debuttato in seconda serata, ha conquistato il prime time di Raidue. A condurre ed ideare il talk show c’è sempre Francesca Fagnani, artefice con le sue domande ed i suoi sguardi di numerosi momenti cult diventati virali sui social network.è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scritto con Gabriele Paglino e Antonio Pascale. La regia è di Mauro Stancati.Nella, in onda il 2, Francesca Fagnani intervista...

Fedez, la vita da padre single: un nuovo attico vuoto e un viaggio a Miami con i figli - I più curiosi attendono con ansia il 9 aprile, quando è prevista la messa in onda della puntata di Belve con ospite Fedez, tuttavia il rapper - in quella occasione - sarà sotto il caldo sole di Miami.msn

Stasera in TV (3 aprile), film e programmi da vedere. Sfida inedita: la belva Fagnani contro la iena Gentili - Tanti programmi da non potersi far scappare. Ecco cosa vedere stasera in TV, martedì 2 aprile 2024, tra show, serie TV e film. Trova il programma perfetto ...libero

Belve, ospiti di Francesca Fagnani del 2 aprile: Carla Bruni, Matteo Salvini, Loredana Bertè - Stasera 2 aprile 2024 torna Belve su Rai 2: gli ospiti di Francesca Fagnani della prima puntata sono Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè.gazzetta