Belve 2024 | le anticipazioni su stasera | Bertè e Carla Bruni su castità e tradimenti

(Di martedì 2 aprile 2024) Sarà un ritorno molto atteso quello della nuova stagione di, in onda dalle 21.20 su Rai2, il talk show condotto da Francesca Fagnani, che in ogni episodio “tortura” tre ospiti con le sue domande spesso irriverenti. Come spieghiamo nelledi seguito,tocca a Loredana, che parlerà della sua scelta di essere casta, così comeparlerà die fedeltà. Tra gli intervistati ci sarà anche Matteo Salvini, ma per sapere cosa ha detto dovremo aspettare. La nuova edizione diincluderà uno spazio canoro. Ospite della prima puntata è Paola Turci. Ci saranno anche Carmine Del Grosso nel ruolo di “scaldatore” di interviste. E il duo social delle Eterobasiche, composto da Valeria De ...

Belve , torna in prima serata con l’edizione 2024 del programma che, dopo aver debuttato in seconda serata, ha conquistato il prime time di Raidue. A condurre ed ideare il talk show c’è sempre ... (ascoltitv)

Carla Bruni a Belve, la confessione sull'alcol: «Quando bevo non ricordo più niente. Ho problemi di dipendenze a tutto da quando sono piccola» - Carla Bruni ospite stasera in tv, per la prima puntata di Belve. La cantante ed ex modella, moglie dell'ex presidente francese Sarkozy, si è raccontata senza filtri rispondendo alle irriverenti ...ilmessaggero

Loredana Berté senza sesso: "Basta, sono casta da 10 anni" - Le parole della cantante, 73 anni, che sarà ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma di Francesca Fagnani ...corrieredellosport