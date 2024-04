Basket - DR1 maschile Libertas dominatrice

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) E’ stata sicuramente una Pasqua di festa per lache ha chiuso il campionato prima in classifica. Campionato che, ad onor del vero, terminerà domenica, con il derby contro il Vela, alle 18, al "Palazappelli" di Viareggio. Ma, qualunque sarà il risultato, la formazione di Romani (foto) chiuderà al primo posto del girone "A" di Divisione regionale uno (ex serie "D"). I biancorossi hanno giocato una regular season strepitosa, con tante difficoltà, dovute soprattutto alle tante assenze per infortuni; ma tutto questo non ha impedito di aggiudicarsi tutti gli scontri diretti e di conquistare diciotto vittorie su ventitre partite giocate. "Manca una giornata – ha commentato Romani – alla fine del campionato, ma, per quello che ci riguarda, è già definito. Quest’anno abbiamo dovuto fare i conti con una formula pazzesca, con cinque retrocessioni dirette su tredici ...