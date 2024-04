Basket B nazionale Jesi | i risultati fanno miracoli | i tifosi sono ritornati al Palatriccoli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 2 aprile 2024) Gli umoricambiati. Marco Campanelli: “mettete da parte i dissapori e venite a tifare, ci vuole tempo ma siamo sulla strada giusta”, 2 aprile 2024 – Iin serie del quintetto di Ghizzinardi, secondo in classifica nel girone B della serie B, che sta dando la certezza dei play off promozione, ha riacceso l’interruttore della passione.– Virtus Imola In casa, ed addirittura in trasferta, crescono i sostenitori che si stanno innamorando sempre di più alla squadra. Dopo Faenza (pullman) anche a Ravenna i giocatori hanno sentito vicina la voce del tifo amico, che è la conferma di una ritrovata passione dopo alcuni periodi in chiaro scuro. Da sempre il numero delle presenze va di pari passo con idel campo ed a ...