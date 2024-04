Basilicata | il sondaggio chiesto dal Pd è un flop | centrodestra avanti

L'Abruzzo brucia ancora, come anche la vittoria di Pirro in Sardegna dove la Todde ancora fatica a formare la Giunta. È questo il quadro che accompagna il centrosinistra alle elezioni regionali in ... (liberoquotidiano)

A marzo Forza Italia ha superato la Lega nei sondaggi - I sondaggi condotti nel mese di marzo hanno registrato alcuni cambiamenti nei consensi dei partiti rispetto a febbraio: è sceso di un punto Fratelli d’Italia, Forza Italia ha superato la Lega e si è a ...pagellapolitica

Sondaggi politici, chi vince le elezioni regionali in Basilicata 2024: Bardi in vantaggio su Marrese - Stanno circolando i sondaggi politici sulle elezioni regionali 2024 in Basilicata, che si svolgeranno il 21 e 22 aprile. Nelle rilevazioni risulta in vantaggio il candidato del centrodestra e ...fanpage

Elezioni Regionali Basilicata, nuovo sondaggio stavolta commissionato dal Pd: i DATI - Regionali Basilicata: nuovo sondaggio commissionato dal Pd, Vito Bardi sarebbe avanti di 5 punti su Piero Marrese ...strettoweb