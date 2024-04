Barzaghi | «Il segreto dell’Inter rimane la riunione di agosto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024) Ogni step è stato importante fino al raggiungimento prossimo dell’obiettivo di questa stagione. Matteone sottolinea uno su Sky Sport riguardo l’Inter. INIZIO – Matteoha parlato di più temi, tra cui gli inizi: «Lo elogiamo spesso, quando commette errori per primo Inzaghi lo sa. Alla fine bisogna vedere il risultato finale. Ieri ha rischiato togliendo Bastoni e Dimarco insieme, poi però segna Sanchez su assist di Dumfries. Dopo due stagioni in cui si dice che deve vincere lo Scudetto, ora lo sta facendo ed entra di diritto nella storia del club. Lautaro Martinez e Thuram hanno tirato la carretta per tutta la stagione. Dopo l’infortunio il francese non è tornato al suo livello. Pagano le fatiche di questa stagione. Ci sta un momento di appannamento per l’argentino anche. In questo momento ci stanno pensando Dimarco, Bastoni, Barella ...