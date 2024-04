Barra | minaccia la moglie con un martello | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 2 aprile 2024)laanche con un. Bloccato e tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti, su disposizione della Sala Operativa, presso un’abitazione nel quartiereper la segnalazione di una donnata dal marito.Gli operatori, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla donna, la quale ha riferito che, come in precedenti occasioni, il marito, l’avevata, questa volta però con un grosso pezzo di marmo, uned un coltello, danneggiando anche la porta di ingresso dell’abitazione nel tentativo di accedervi per poi allontanarsi.Pertanto, i poliziotti, senza ...