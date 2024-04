Barella tuttofare | in Inter-Empoli manca soltanto una cosa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024) Una prestazione da vero protagonista per Nicolòin, con tante occasioni da gol create e una partita da vero e proprio. Argli èil gol.– Dopo l’esperienza positiva in nazionale, Nicolòcontinua a mostrare la sua grande condizione anche in maglia nerazzurra. Una prestazione, la sua, da veroin. Tanta corsa, tanta lotta, tanti duelli vinti. Ma anche tante occasioni create, come mostrano i dati forniti dalla Lega Serie A. Proprio lui è infatti uno dei grandi protagonisti della partita. La crescita è anche di leadership, tanto da concludere la gara con la fascia da capitano al braccio dopo l’uscita dal campo di Lautaro ...