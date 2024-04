Barbara D’Urso | l’imitazione in Rai è una bomba | frecciate a Myrta Merlino e Pier Silvio

(Di martedì 2 aprile 2024) News Tv. Ieri, lunedì 1° aprile 2024, è andata in onda la prima puntata della decima stagione di Stasera Tutto è Possibile. Vincenzo De Lucia, esperto di imitazioni, ha regalato al pubblico una fedelissima interpretazione di. L’attore è entrato in studio indossando l’outfit che la conduttrice ha sfoggiato il mese scorso a Domenica In. Non sono mancate le frecciatine rivolte all’attuale conduttrice di Pomeriggio Cinque,, aBerlusconi e Mediaset.è stata un successo e in tantissimi hanno commentato il momento di Vincenzo De Lucia nei panni dia Stasera tutto è possibile sui social. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Raiz, l’annuncio sui social dopo la morte della ...

La Barbara d’Urso di STEP: “Condurrò Sanremo” e via le frecciate alla Merlino - C'è una busta shock con un annuncio shock per il pubblico di Rai 2: Barbara d'Urso condurrà Sanremo 2025... E’ andata in onda ieri la prima puntata della nuova edizione di Stasera tutto è possibile co ...ultimenotizieflash

Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino su Rai 2: gli ospiti e le novità della puntata del 1° aprile - Torna su Rai 2 Stasera tutto è possibile condotto da Stefano de Martino: ecco gli ospiti di stasera del comedy show giunto alla decima edizione.movieplayer

Arianna David, l'ex Miss Italia in difficoltà: "Si è scatenato l'inferno" - In uno di quei post in cui un personaggio noto si apre e parla di una sua esperienza personale, in questo caso legata all'anoressia, Arianna David è stata duramente attaccata.comingsoon