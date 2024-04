Bando per gestire l’antico Ostello La concessione sarà quinquennale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Nuovoaperto dal Comune di Fivizzano per l’degli Agostiniani. Con una cifra di partenza, a base d’asta, di cinquemila euro e una. La struttura è situata all’interno di un complesso immobiliare che ha un valore storico e culturale eccezionale, la giusta valorizzazione dell’può dare nuova linfa al turismo non solo del capoluogo ma di tutti il territorio comunale e oltre, siccome, la riapertura della struttura potrebbe diventare un luogo centrale per i pellegrini che attraversano la Via del Volto Santo. Negli ultimi anni il Comune di Fivizzano ha investito nella ristrutturazione del complesso adeguando il sistema antincendio, sistemando i tetti e ripitturando la facciata esterna, questi interventi hanno reso la struttura ricettiva nuovamente a norma con ...