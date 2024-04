Banchine elettrificate al porto di Taranto | assegnato l?appalto

(Di martedì 2 aprile 2024) L?Autorità portuale dihal?appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione di tre impianti di cold ironing, ...

Porti: Toti, entro 2025 elettrificate le Banchine alla Spezia - "Entro il 2025 le navi ormeggiate nel porto della Spezia potranno essere alimentate dalla rete elettrica grazie alla realizzazione del cold ironing". È la scadenza indicata dal presidente della Region ...ansa

Ancona, moscioli e pesce a km zero: rinasce l’area ex Ramona, bando per assegnare una concessione demaniale a Portonovo - ANCONA - Là dove si ergono capanni abbandonati e lo scheletro dell’ex bar Ramona, un pezzo di storia di Portonovo finito con un amaro capitolo giudiziario, un giorno sorgerà un locale dove acquistare ...corriereadriatico

Ancona, Banchine elettrificate e super navi. Lo scalo del futuro apre all’Ateneo - ANCONA Imbarcazioni ibride o a propulsione totalmente elettrica, Banchine elettrificate, energia autoprodotta da fonti rinnovabili. E ancora, capacità di gestire l’arrivo di navi ...corriereadriatico