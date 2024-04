Banca Finnat | l' utile 2023 balza a 13 | 2 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024)chiude ilconnetto di gruppo in salita da 4,4a 13,2, con un incremento del 199%. Lo si legge in una nota secondo cui il margine di intermediazione è passato a 84,8rispetto ai 67,9del 2022 grazie alla crescita del margine d'interesse "principalmente per effetto dell'aumento dei tassi a breve che ha consentito di realizzare maggiori interessi attivi riferiti agli impieghi verso la clientela ed agli investimenti in titoli di stato presenti nel portafoglio della". Le masse totali del gruppo si attestano a 17,6 miliardi mentre le rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie si riducono a 1,3rispetto ai 3,4 ...