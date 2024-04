Aviaria | uomo contagiato da una mucca in Texas | è la prima volta Il parere degli esperti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 aprile 2024 – Influenza: uninè statoda una. Secondo le informazioni note fino a questo momento, si tratta di un lavoratore del settore lattiero-caseario che ha avuto contatti con bovini infetti. “La notizia purtroppo non mi sorprende – chiosa Matteo Bassetti, infettivologo,rio del San Martino di Genova -. L’ha fatto molti giri ed è stata riassorbita in molti mammiferi. Statocca alle mucche, che sono molto più vicine all’di gabbiani e piccioni. Quindi si pensa subito ai volatili ma non è così”. L’unica certezza scientifica ad oggi: “Mai avuti casi di trasmissione interumana, di contagi da”., ...