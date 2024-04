Avanza Ruggeri Ora tocca a Bonadio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Arriva una vittoria prestigiosa per Samuel Vincentnel primo turno del challenger di Barletta (75 mila euro, terra). Il ventiduenne bergamasco, entrato una volta tanto direttamente nel tabellone principale senza passare per una volta dalle qualificazioni (superate quest’anno per ben nove volte su dieci), si è sbarazzato di Nikoloz Basilashvili che, in svantaggio, per 6/2, 5/3, si è ritirato per un problema al polso destro.è salito al numero 268 del mondo. Nel tabellone pavese è presente anche il pavese d’adozione Riccardo, opposto al settimo favorito Nerman Fatic. Silvio De Sanctis