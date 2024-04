Auto finisce in una scarpata | volo di 8 metri | a bordo anche un bimbo di 7 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 aprile 2024) In una serata che poteva trasformarsi in tragedia, una famiglia, composta da padre, madre e figlio di 7, ha vissuto momenti di puro terrore che, fortunatamente, si sono trasformati in un racconto di incredibile sopravvivenza. La vicenda si è svolta nel tardo pomeriggio di domenica 31 marzo, a Corteno Golgi, pittoresco comune situato nella provincia di Brescia, all’interno della verde Val Canonica. Circa alle 19:00 del giorno di Pasqua, mentre la famiglia stava probabilmente facendo ritorno da un conviviale pranzo pasquale presso l’abitazione di alcuni parenti, un evento inaspettato ha interrotto il loro viaggio. Mentre percorrevano via Les, il conducente dell’ha perso il controllo del veicolo per cause ancora al vaglio dellerità. Questo ha portato l’a deviare drammaticamente dalla strada, ...