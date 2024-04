Autismo | oltre 2 600 bimbi a rischio seguiti da network Nida | 277 diagnosi

Giornata mondiale sull'Autismo, al Centro Medico San Luca successo per l'evento Aba Music - giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo, il Centro medico San Luca di Battipaglia ha realizzato, nei giorni scorsi, ottenendo ottimi consensi, l'evento ABA Music. Un evento in cui la ...salernotoday

Il 15 aprile la prima giornata del Made in Italy, 'è eccellenza' - Il prossimo 15 aprile verrà celebratala prima Giornata nazionale del Made in Italy nel giorno dell'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. (ANSA) ...ansa

Autismo, i diagrammi indicano curve in aumento: ogni anno in Italia 5mila nuovi casi, in media 14 al giorno - ROMA – Ogni anno in Italia si registrano circa 5mila nuovi casi di Autismo, in media 14 al giorno, e i tempi di attesa per accedere ai percorsi di cura sono mediamente di due anni. A dirlo sono i dati ...repubblica