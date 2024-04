Autismo | Iss | oltre 2 600 bimbi a rischio seguiti da network Nida | 277 diagnosi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Milano, 2 apr. (Adnkronos Salute) - Il, finanziato dal ministero della Salute per la sorveglianza neuroevolutiva della popolazione generale e ad alto, monitora le traiettorie evolutive di 2.662 bambini ad altoper disturbo del neurosviluppo (Dns) e dello spettro autistico (Asd) e 3.202della popolazione generale. Ad oggi, nella popolazione di bambini che hanno compiuto 18 mesi, sono state confermate 277di Dns e Asd. Attraverso i pediatri, in, sono stati inviati presso i centri specialistici 335 bambini per valutazioni più approfondite. Lo riferisce l'Istituto superiore di sanità, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'. Numeri che sono il "segno di una crescente ...