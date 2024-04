Autismo | Ciarambino | Bisogna fare di più contro i DSA | serve l’impegno di tutti

(Di martedì 2 aprile 2024) «La Giornata mondiale della Consapevolezza sull’non può essere l’unico momento in cui si riflette su questa malattia che in Italia coinvolge mezzo milione di famiglie – dichiara Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto – Siamo dinanzi ad un tema che riguarda un bambino su 77 nella fascia d’età tra i 7 e i 9 anni, con una diagnosi che si realizza generalmente tra i 14 e i 28 mesi di vita. È necessaria una strategia di intervento di carattere multidisciplinare, che abbracci metodologie terapeutiche di tipo sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale. Da quasi due anni ho presentato una proposta di legge tesa a migliorare, il più possibile, la vita delle persone affette da DSA e delle loro famiglie, prevedendo una rete di servizi dedicati; l’istituzione di un Centro di Riferimento ...

