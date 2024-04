(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) –le segnalazioni disospetti diine, di conseguenza, anche la necessità di attenzione al problema. Le ultime segnalazioni, in ordine di tempo, hanno riguardato un paziente arrivato all'ospedale San Martino di Genova dall'Argentina e un uomo all'Ats di Brescia. Masono stati registrati anche a Busto Arsizio,

Dopo l' influenza stagionale 'invernale', dovuta principalmente al virus influenza le di tipo A, sono in aumento in queste ultime settimane i casi di influenza dovuti ad un altro tipo di virus, quello ... (quotidiano)

Negli ultimi tempi sono aumentate paurosamente le infezioni da salmonella in Europa e la colpa sembra sia della carne di pollo . Da indagini approfondite è emerso che a causa di utilizzo ... (informazioneoggi)

Aumentano i casi di Dengue in Italia, gli esperti: "Agire ora" - Aumentano le segnalazioni di casi sospetti di Dengue in Italia e, di conseguenza, anche la necessità di attenzione al problema. Le ultime segnalazioni, in ordine di tempo, hanno riguardato un paziente ...adnkronos

Stipendi milionari per i Ceo. Il caso AstraZeneca riapre la discussione - Pascal Soriot, Chief Executive Officer del gruppo farmaceutico, potrebbe veder bocciata la proposta di aumento della sua retribuzione, giudicato eccessivo.businesspeople

Demenza, scoperti 3 fattori che ne Aumentano il rischio: i consigli per proteggere la propria salute mentale - La demenza è in crescente aumento nella popolazione generale ed è stata definita ... con circa 10 milioni di nuovi casi all'anno. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Malattia ...ilmessaggero