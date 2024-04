Audi cambia marcia. Lanciata la Q6 e-tron, primo veicolo che nasce su piattaforma nativa elettrica realizzata con Porsche - L’Audi presenterà almeno 20 novità da qui alla fine del 2025 e un’elettrica per tutti i segmenti fondamentali entro il 2027. E il primo modello ad inaugurare questa ...motori.ilmessaggero

Audi Q6 e-tron: anteprima italiana alla Milano Design Week 2024 - La nuova Audi Q6 e-tron debutterà il prossimo 15 aprile in occasione della prima giornata di apertura della Milano Design Week 2024.adnkronos

Audi sells 7,027 cars in FY 2023-24, grows by 33% - Audi is one of the most prominent luxury car OEMs in India. The German brand has recorded an annual sales of 7,027 cars in the outgoing FY 2023-24, resulting in an overall growth of 33% over the ...financialexpress