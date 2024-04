Audero | «Questione Acerbi vissuta serenamente! No problemi»

(Di martedì 2 aprile 2024)ha risposto alla domanda sullalegata a Francesco. Il secondo portiere dell’Inter ieri sera ha giocato titolare contro l’Empoli.? Incalzato da Sportitalia in mixed zone, Emilha risposto così alla domanda su Francesco: «La realtà è che la maggior parte dei giocatori non c’erano per gli impegni della nazionale e ci siamo riuniti solo pochi giorni della partita. Non c’è stata alcuna problematica. Nessuna riunione collettiva. Abbiamo appoggiato quella che era la sentenza finale del Giudice Sportivo, l’abbiamotutti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

Serie A: Inter-Empoli 2-0 - Nel posticipo i nerazzurri subito in gol al 5' con Dimarco, poi raddoppio nel finale di partita con Sanchez (ANSA) ...ansa

ASSIST fantacalcio Inter-Empoli: tutti i +1 assegnati - Assist fantacalcio Inter Empoli – L’Inter batte l’Empoli 2-0 e si avvicina quasi definitivamente alla vittoria dello scudetto. Partono forte i nerazzurri, subito in vantaggio con Dimarco, abile a gira ...informazione

FCIN1908 / Inter, Audero in porta e non solo: tutte le scelte di formazione per l’Empoli - Scelte fatte in casa Inter per la sfida di questa sera contro l'Empoli in programma alle 20.45 a San Siro: ecco la probabile formazione Scelte fatte in casa Inter per la sfida di questa sera contro l' ...informazione