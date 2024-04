Attivare Windows acquistandolo in offerta

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) – in collaborazione con MrKeyShopè la prima operazione da fare quando si avvia un nuovo computer. Sebbene l’attivazione di un sistema operativonon sia obbligatoria, si tratta di un’operazione necessaria per la sicurezza del PC e la stabilità del dispositivo. Questo perché se si sceglie di nonil sistema operativo non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch Tifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivolta Paramount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia ...