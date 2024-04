Attacco di Israele a Damasco Si alza l’asticella dello scontro in Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 aprile 2024) Nella serata di lunedì, il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica (il Sepah, noto anche con l’acronimo Irgc) ha confermato l’uccisione del generale di brigata Mohammad Reza Zahedi, già capo delle forze aeree e di terra iraniane per investitura diretta della Guida Suprema, asceso tra i leader della forza Al-Quds, e poi scelto come responsabile delle operazioni del Corpo in Siria e Libano. Quest’ultimo incarico significa che coordinava una serie di attività condotte sia direttamente dalla forza teocratica iraniana di cui è parte, sia dalle milizia collegate nel cosiddetto Asse della Resistenza. I galloni se li era guadagnati gestendo la repressione nelle proteste del 2005. Godeva della massima fiducia da parte della teocrazia, e aspirava a breve — una volta in pensione — a un ruolo ancora più stretto tra i grandi consiglieri della Guida. Ma ieri notte Reza Zahedi è rimasto ...