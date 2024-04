Attacco all’ambasciata iraniana di Damasco | Russia | “Atto criminale di Israele” Ue | “Escalation sarebbe inutile”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Mosca, 2 aprile 2024 – Continuano le reazioni al raid israeliano che ieri ha distrutto il consolato iraniano a, capitale della Siria, causando la morte di 11 persone tra cui il brigadiere dei pasdaran Mohammad Reza Zahedi. “Questo è unnei confronti dello Stato sovrano dell'Iran, e anche in relazione allo Stato sovrano della Siria, sul cui territorio e' stato commesso questoterroristico”, ha commentato Sergey Naryshkin, direttore del servizio di intelligence estera della Federazione Russa. Strage di operatori umanitari a Gaza, morti 7 dipendenti della World Central Kitchen.: “Tragico incidente” 'Rispetto per le sedi diplomatiche e la sovranità della Siria' Anche Dimitry Peskov, portavoce di Vladimir Putin, ha definito il bombardamento come “un ...