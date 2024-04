Attacchi hacker | la Germania non è pronta Le paure dell’agenzia cyber

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 aprile 2024) Inmanca un sistema funzionante per la gestione delle crisi cibernetiche e ciò rende il Paese non è sufficientemente preparato per un potenziale attacco informatico su larga scala. A denunciare la situazione, ancor più preoccupante alla luce di un contesto internazionale in cui confitti informatici e cinetici vanno sempre più a braccetto, è Claudia Plattner, capo del Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, l’agenzia per la sicurezza cibernetica tedesca. Plattner, intervistata dal quotidiano Der Tagesspiegel, ha invitato il governo a dare priorità alla sicurezza informatica “prima che succeda qualcosa di grosso ad esempio, i bancomat smettano di funzionare”. Attualmente, ha spiegato, non esistono strutture per garantire la cooperazione tra i 16 länd tedeschi e le autorità federali in caso di una simile crisi. Ciò potrebbe compromettere la capacità ...