Attaccata da un lupo mentre porta a spasso il cane | lo mette in fuga con l' ombrello

(Di martedì 2 aprile 2024) Un inizio di aprile non facile per una donna in provincia di Belluno.stava facendo una passeggiata con la sua cagnolina Luna, la donna si è imbattuta in un. Erano circa le 7 di mattina della giornata di Pasquetta, la strada per Campolongo (frazione di Santo Stefano di Cadore) era deserta. La donna si è accorta subito della pericolosità della situazione, in quanto “ilera pronto all’attacco”. Al Gazzettino la donna ha raccontato “di aver preso istintivamente Luna sotto il braccio, ma l’animale non aveva alcuna intenzione di andarsene. Ho cominciato ad agitare e battere l', grande, data la pioggia battente, contro un'Apecar che si trovava nelle immediate vicinanze. Nel frattempo continuavo a urlare come una dannata e ho persino rotto il parapioggia".