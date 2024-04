ATP Marrakech | Flavio Cobolli passeggia su Shelbayh e arriva al secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) Un debutto comodo per. Il tennista azzurro, numero 63 al mondo, passa agilmente aldel torneo di, che apre la stagione sull’erba, dando una sonora lezione ad Abedallah, con cui condivise l’esperienza alle ultime NextGen Finals. Non c’è storia sulla terra marocchina, conche domina con il punteggio di 6-1 6-4 in 71 minuti. L’equilibrio nel primo set dura soltanto due giochi. Il tennista giordano appare abbastanza confuso, venendo messo costantemente in crisi dalla profondità dei colpi di. Due break cheno comodamente per l’azzurro, mentre dall’altra parte non soffre praticamente mai, grazie anche ad un buonissimo 12/12 con la prima di servizio: la frazione vola via in ...