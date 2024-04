ATP Marrakech | Fabio Fognini fa sua la sfida con Hugo Gaston e vola al secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) Tre su tre per gli italiani in campo quest’oggi a. Dopo Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, arriva anche il successo di: il tennista ligure si aggiudica lasulla terra marocchina battendo 6-7 6-1 6-4 il francesee garantendosi così il match con Laslo Djere agli ottavi. Una partita che per talento può promettere scintille, ma sembra già dal terzo gioco del primo set. Il tennista ligure riesce a difendersi annullando due palle break, ma nella terza il suo dritto è ballerino e si infrange a rete.però ne ha e con un paio di dritti ben assestati si rimette in piedi: è il preludio per uno strappo che lo porta avanti sino al 5-3 grazie a un altro break. Ma arriva un momento di buio al momento di chiudere: parziale di 12 punti ...