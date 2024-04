Atp Marrakech | Berrettini | “Bello essere tornato | mi mancava giocare”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Matteoha vinto all’esordio nell’Atp 250 di, superando facilmente il kazako Alexander Shevchenko con un secco 6-2 6-1. A fine gara il romano ha dichiarato a caldo: “È, è passato molto tempo e mi. Mi sono divertito giocando, al rientro non si sa mai come sarà ma il ritmo si riprende partita dopo partita“. L’azzurro ha poi risposto a una domanda sul momento più che favorevole del tennis tricolore: “Ci sono tanti ottimi giocatori, Jannik sta facendo benissimo e sta meritando i successi. È fantastico e ci spinge adtutti quanti migliori, dando tutto in campo. Prima c’eravamo io e Fognini che ha vinto a Montecarlo, ora ci sono un sacco di giovani come Cobolli che ha giocato prima di me. Spero ...