Atp Marrakech | Berrettini agli ottavi di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 doppio break BERRETTINI! Rottura prolungata per Shevchenko, che spedisce in rete l’ennesimo rovescio. 30-40 Palla del doppio break Berrettini. Stavolta ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Buona palla corta da parte di Gaston ad aprire il secondo set. 15.47 Medical time out per Fognini con il fisioterapista che arriva subito in ... (oasport)