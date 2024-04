Atp Marrakech 2024 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 3 aprile con quattro italiani

Leggi tutta la notizia su sportface

Il, glie l'didel torneo Atp didella giornata di. Tanta Italia sul Center Court: in ogni match infatti ci sarà un tennista azzurro in campo. Si parte con Lorenzo Sonego contro Nagal, mentre a seguire sarà la volta di Flavio Cobolli contrapposto a Kotov. Successivamente Matteo Berrettini trova Munar, mentre chiude ilFabio Fognini contro il numero 1 del seeding Djere. Di seguito ilcompleto. CENTER COURT Ore 13:00 – Nagal vs (4) Sonego a seguire – Kotov vs (8) Cobolli a seguire – (PR) Berrettini vs Munar a seguire – (1) Djere vs (Q) Fognini