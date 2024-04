ATP Houston | vittorie di J J Wolf e Rinky Hijikata Eliminato Christopher Eubanks

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) Un primo assaggio ac’è stato in relazione di quel che sarà. Quattro le sfide del primo turno andate in scena sulla terra battuta del Texas. Pronostici rispettati nel caso di J.J.. Non viene da un grande periodo di forma lo statunitense, ma è arrivato il successo contro lo svizzero Alexander Ritschard (n.194 del ranking) con il punteggio di 6-3 2-6 6-4. Nel prossimo turnoattende il vincitore del confronto tra l’altro americano Marcos Giron e il canadese Denis Shapovalov, in tabellone grazie a una wild card. L’estroso mancino nordamericano sta cercando di ritrovare il filo del discorso, dopo aver dovuto fare i conti con non pochi problemi al ginocchio. Sconfitta invece per. L’altissimo statunitense (n.41 del ranking) si è arreso in un doppio tie-break 7-6 (4) 7-6 ...