ATP Houston 2024 | Luciano Darderi annulla tre match poi a Denis Kudla e vola agli ottavi

(Di martedì 2 aprile 2024)approda al secondo turno del torneo ATP 250 di: sulla terra battuta statunitense l’azzurrotrepoint al padrone di casa, al quale era stata concessa una wild card, vince in rimonta per 3-6 7-6 (3) 6-2 dopo due ore e 18 minuti e si regala la sfidacon l’argentino Francisco Cerundolo, numero 2 del seeding e per questo esentato dal primo turno. Nel primo set l’azzurro manca due palle break consecutive nel quarto gioco, poi dal 3-2 perarriva una serie di quattro giochi consecutivi per, il quale per due volte trova il break a trenta, con lo statunitense che va a chiudere sul 6-3 dopo 35 minuti. Nella seconda frazione si registrano ...