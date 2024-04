Atp Houston 2024 | Darderi show | annulla tre match point e rimonta Kudla

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Lucianocontinua a stupire. Nel primo turno del torneo Atp 250 dil’italo argentinotreil padrone di casa Denise lo sconfigge con lo score finale di 3-6 7-6(3) 6-2 dopo due ore e diciotto minuti di battaglia., al secondo turno, affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, seconda testa di serie del torneo. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Inizio di partita molto equilibrato conche non sfrutta due palle break nel quarto gioco, sul 2-1 in suo favore.evita i guai e poi sul 3-3 piazza l’allungo vincente mettendo a segno addirittura due break di fila e chiudendo la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-3.però non ...